Коммерческому транспорту запрещено парковаться во дворах жилых домов

Запрет распространяется на грузовые автомобили, а также такси, микроавтобусы и другие виды коммерческого транспорта. При этом нововведение не затрагивает каршеринг, пояснили ТАСС в Минтрансе РФ. "Договор каршеринга является по своей правовой природе договором краткосрочной аренды транспортного средства. Принципы заключения такого договора урегулированы Гражданским кодексом РФ. Соответственно, обязанность обеспечивать стоянку транспортных средств на парковках, соответствующих требованиям приказа №199, не распространяется на автомобили каршеринга", - отметили в министерстве. Информацию о том, кто будет контролировать выполнение новые требований, в министерстве пока не раскрыли.

По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, быстрого решения проблемы парковки коммерческих автомобилей в жилых дворах не ожидается, несмотря на вступление приказа в силу. "Я думаю, что резких изменений в данной ситуации не будет. Вообще, вся история с парковкой коммерческого автотранспорта будет касаться территорий, которые помечены знаками "жилая зона". Такие знаки, соответственно, есть далеко не везде. Но, опять же, если посмотреть на наказание, которое по этой истории предусмотрено - так называемые прочие нарушения правил остановки и стоянки - это штраф 500 рублей в регионах, а Москве и Санкт-Петербурге - это 2,5 тыс. рублей. Это 12.19.5 (КоАП РФ Статья 12.19 ч. 5 - прим. ТАСС). При этом по 12.19.1 или 12.19.5 эвакуация не предусмотрена", - сказал координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов.

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто также отмечает, что с 1 января ситуация принципиально не изменится, поскольку в самом приказе не хватает разъяснений по многим параметрам: кто будет его контролировать, какие грозят штрафы. "К сожалению, приказ есть, а как жить по этому приказу, не знает никто", - отметил он.

Эксперты считают, что проблему парковки коммерческого транспорта во дворах надо решать не запретом, а организацией дополнительных стоянок. "Если мы говорим о грузовых автомобилях, то в Московской области катастрофически не хватает стоянок для большегрузного транспорта. И во многих ситуациях с учетом ограничений на въезд они вынуждены "отстаиваться" в городах. Необходимо предусматривать вместительные стоянки для большегрузного транспорта. Место практически всегда есть, просто их почему-то не организуют, не делают", - сказал Шкуматов.

"Эта проблема есть в крупных городах, не важно - Московская это область или, условно говоря, Ленинградская. Это проблема крупных городов в первую очередь, хотя и в средних она есть", - добавил Моржаретто.