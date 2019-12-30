Индия может стать третьей экономикой мира в 2034 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 декабря. /ТАСС/. Индия может стать четвертой по величине экономикой мира в 2026 году и третьей экономикой - в 2034 году, но при условии, что будет успешна в проведении соответствующих реформ. Об этом говорится в аналитическом документе, подготовленном базирующимся в Великобритании Центром экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

"Индия решительно обогнала и Францию, и Великобританию, став пятой по величине экономикой мира в 2019 году. Ожидается, что в 2026 году она может обогнать Германию и стать четвертой по величине экономикой мира, а в 2034 году - обогнать Японию и стать третьей экономикой", - сообщается в исследовании, выдержки из которого приводит в понедельник газета The Economic Times.

По прогнозам аналитиков CEBR, в течение ближайших 15 лет за позицию третьей экономики мира будут активно вести борьбу Япония, Германия и Индия (за первые два места - США и Китай).

Говоря о намерении правительства действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди достичь объема ВВП в размере $5 трлн к 2024 году, эксперты CEBR указывают, что, по их мнению, страна сможет достичь этого показателя, но лишь к 2026 году.

При этом в исследовании отмечается, что индийское правительство проводит определенные реформы, направленные на развитие экономики, но для дальнейшего успеха в данной сфере Индии требуются более радикальные преобразования. "Наш прогноз о том, что Индия обгонит Германию, а затем и Японию, чтобы стать третьей крупнейшей экономикой мира в 2034 году, предполагает успех в реализации таких реформ", - подчеркивают авторы исследования.