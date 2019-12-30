Мантуров считает, что предустановка российского ПО не приведет к остановке продаж гаджетов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не ожидает ухода производителей электроники с российского рынка или приостановки продаж гаджетов из-за требований о предустановке на технику национального программного обеспечения (ПО). Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это точно не приведет ни к каким приостановкам [продаж], и уж тем более мы не видим каких-то опасений, что кто-то уйдет с рынка. Мы должны точно использовать свои наработки, использовать свои технологии для того, чтобы их внедрять, не только это касается государственных закупок", - сказал он. Мантуров привел в пример опыт Китая, где наличие китайского ПО является обязательным условием при продаже техники.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.