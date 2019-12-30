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Минпромторг с 1 января возобновляет программы льготного автокредитования

Общий объем субсидий на 2020 год составит 5 млрд рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ возобновляет программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Программы поддержки льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" будут возобновлены с 1 января 2020 года", - сказали в пресс-службе Минпромторга, уточнив, что общий объем субсидий на 2020 год составит 5 млрд рублей.

В 2019 году на программы льготного автокредитования в общей сложности было выделено 9,4 млрд рублей (в июле министерство выделило дополнительные 6 млрд рублей). Как ранее сообщали ТАСС в Минпромторге, за 10 месяцев 2019 года по программам льготного автокредитования было продано более 100 тыс. машин. По итогам 2018 года - 99,56 тыс. авто.

Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. По последним данным АЕБ, продажи легковых авто и LCV в РФ в ноябре снизились на 6,4%, до 156,8 тыс., за 11 месяцев 2019 года упали на 2,8%, до 1,58 млн единиц.

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