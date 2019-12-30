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Газовый конфликт России и Украины
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Глава "Оператора ГТС Украины" заявил о завершении технических переговоров с "Газпромом"

Переговорный марафон длился четыре дня
Описание
© REUTERS/Konstantin Chernichkin

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о завершении в понедельник переговоров с "Газпромом" в Вене.

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"Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене", - написал он в Facebook.

При этом в компании пояснили, что "речь идет именно о техническом соглашении между операторами систем, работа по транзитному договору с "Нафтогазом" продолжается". Окончательные документы с "Газпромом" пока не подписаны.

Макогон также сообщил, что теперь он отправляется в Брюссель "для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил".

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В рамках договоренностей "Газпром" должен подписать с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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