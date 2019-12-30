Трутнев анонсировал эксперимент в строительной отрасли на Дальнем Востоке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Эксперимент в строительной отрасли, который позволит вести строительство в макрорегионе быстрее и дешевле, проведут на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала "Россия-24".

"Сейчас собираемся такой же эксперимент, как в лесной отрасли, делать в отрасли строительной", - сказал Трутнев, не уточнив сроки его подготовки и проведения.

В пятницу на совещании по вопросам развития лесной отрасли в ДФО глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков заявил, что организация разработала законопроект, который предусматривает проведение на Дальнем Востоке эксперимента в лесной отрасли. Он будет включать пять позволяющих усовершенствовать управление отраслью мер. В их числе переход к контролю результата, а не процесса, переход на автоматический режим при распределении квот и сертификации.