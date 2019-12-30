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В Allseas сообщили о подготовке трубоукладчиков "Северного потока - 2" к другим работам

Строительный флот Allseas уже покинул Балтийское море, рассказали в компании
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© Aксель Шмидт/Nord Stream 2

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Судна-трубоукладчики компании Аllseas, ранее работавшие на проекте "Северный поток - 2", покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Allseas.

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"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года. Газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", находящимся с 2016 года в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияТрамп, Дональд
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