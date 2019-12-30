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Антипинский НПЗ признали банкротом

На предприятии введена процедура конкурсного производства на шесть месяцев
Антипинский нефтеперерабатывающий завод Максим Слуцкий/ТАСС
Описание
Антипинский нефтеперерабатывающий завод
© Максим Слуцкий/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.

"Признать несостоятельным банкротом АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения", - сказала судья.

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Ранее НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Суд 3 сентября ввел процедуру наблюдения на предприятии. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. 

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.

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РоссияТюменская область
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