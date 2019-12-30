Антипинский НПЗ признали банкротом

"Признать несостоятельным банкротом АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения", - сказала судья.

Ранее НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Суд 3 сентября ввел процедуру наблюдения на предприятии. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, основным активом группы "Новый поток". В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.