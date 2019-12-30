Шереметьево планирует открыть 14 курилок в начале 2020 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево планирует открыть 14 курительных комнат в аэропорту в начале 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Курительные комнаты для пассажиров будут открыты в начале 2020 года. Всего предполагается открыть 14 курительных комнат во всех терминалах. Проект курительных помещений уже есть, в настоящее время идет подготовка систем вентиляции и очистки воздуха. Вход в помещения будет бесплатным", - сказали в Шереметьево.

В аэропорту также сообщили, что пока оценки затрат на оборудование курительных комнат нет, так как итоговые коммерческие предложения для аэропорта еще не сформулированы.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.

Запрет на курение в аэропортах действовал около шести лет. Пассажирам разрешалось курить только на расстоянии не менее 15 м от входа в здание аэровокзала.

"Международный аэропорт Шереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курительные комнаты в закрытые зоны аэропорта во благо всех категорий пассажиров, - напомнили в пресс-службе Шереметьево, объясняя это тем, что многие курящие пассажиры, по несколько часов находящиеся в "чистой зоне" до полета или во время трансфера, оказываются в дискомфортной ситуации и "ряд пассажиров идет на нарушения и использует для курения туалетные помещения, предназначенные для других целей".