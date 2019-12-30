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ФАС возбудила дело против Booking.com

Ведомство приняло такое решение из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен
Здание Федеральной антимонопольной службы РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Федеральной антимонопольной службы РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V.

Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

По оценке ФАС, на рынке отельных агрегаторов Booking.com занимает доминирующее положение. Как отмечает ведомство, действия компании навязывают невыгодные условия договора, из-за которых отели не могут установить стоимость услуг на одном агрегаторе ниже, чем на другом, и не имеют возможности предложить третьим лицам лучшую цену на свои услуги. Как считает ФАС, все это может привести к ущемлению интересов отелей и других средств размещения и к ограничению или устранению конкуренции.

Ранее ФАС РФ потребовала от Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. ФАС считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе - онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке. Ведомство предписало Booking.com устранить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен в течение месяца.

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