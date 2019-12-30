Трутнев: стоимость жилья на Камчатке зависит от эффективности работы команды губернатора

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Стоимость жилья на Камчатке во многом зависит от эффективности работы команды губернатора. Такое мнение выразил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала "Россия-24".

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. При этом, как заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, строительная отрасль региона пока не готова к участию в программе ипотеки под 2% годовых из-за дороговизны коммерческого жилья.

"Что касается заявления губернатора Камчатки о том, что эта программа им не подходит, потому что у них слишком высокая стоимость жилья, я с ним уже поговорил. Прежде всего, стоимость жилья во многом зависит от эффективности работы команды губернатора. Не мы из Москвы командуем, сколько должно стоить жилье на Камчатке", - сказал Трутнев.

По его словам, высокие цены на жилье в регионе свидетельствуют о том, что рынок закрыт, нет конкуренции. "А чаще всего такое происходит как раз по прямой вине команды губернатора. Поэтому надо засучивать рукава и делать так, чтобы жилье было доступно для людей, создавать конкуренцию, снижать цены, а не рассказывать о том, как трудно выполнять поручения президента", - добавил вице-премьер.

Программа позволяет молодым семьям на Дальнем Востоке и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.