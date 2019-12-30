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Трутнев: стоимость жилья на Камчатке зависит от эффективности работы команды губернатора

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе считает, что высокие цены на жилье в регионе свидетельствуют об отсутствии конкуренции и закрытости рынка

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Стоимость жилья на Камчатке во многом зависит от эффективности работы команды губернатора. Такое мнение выразил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала "Россия-24".

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. При этом, как заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, строительная отрасль региона пока не готова к участию в программе ипотеки под 2% годовых из-за дороговизны коммерческого жилья.

"Что касается заявления губернатора Камчатки о том, что эта программа им не подходит, потому что у них слишком высокая стоимость жилья, я с ним уже поговорил. Прежде всего, стоимость жилья во многом зависит от эффективности работы команды губернатора. Не мы из Москвы командуем, сколько должно стоить жилье на Камчатке", - сказал Трутнев.

По его словам, высокие цены на жилье в регионе свидетельствуют о том, что рынок закрыт, нет конкуренции. "А чаще всего такое происходит как раз по прямой вине команды губернатора. Поэтому надо засучивать рукава и делать так, чтобы жилье было доступно для людей, создавать конкуренцию, снижать цены, а не рассказывать о том, как трудно выполнять поручения президента", - добавил вице-премьер.

Программа позволяет молодым семьям на Дальнем Востоке и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичИлюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайДальний Восток
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