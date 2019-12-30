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ЦРПТ: операторы фискальных данных готовы к работе с системой маркировки лекарств

Цель интеграции - минимизировать трудозатраты сотрудников аптек и сделать так, чтобы данные с кассы, используемой в аптеке, поступали в систему маркировки лекарств автоматически

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пятнадцать крупнейших операторов фискальных данных (ОФД), составляющих практически 100% рынка, заявили о готовности передавать информацию о продаже лекарств в аптеках в систему маркировки с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба оператора маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Мы провели все необходимые интеграционные работы с операторами фискальных данных, покрывающими практически 100% аптечного рынка. Цель интеграции - минимизировать трудозатраты сотрудников аптек и сделать так, чтобы данные с кассы, используемой в аптеке, поступали в систему маркировки лекарств автоматически и не требовали от фармацевтов дополнительных действий при отпуске покупателям. Все наши партнеры ОФД готовы передавать данные уже с января следующего года", - приводит пресс-служба слова руководителя фармацевтического направления "Оператор-ЦРПТ" Сергея Холкина.

Согласно информации ЦРПТ, свою готовность подтвердили OFD.ru, "Платформа ОФД", "Сбис ОФД" ("Тензор"), "Первый ОФД" и "Ярус", за прошедшие три месяца к ним присоединились "Гарант электронный экспресс", "Билайн - ОФД", "Калуга астрал", "Контур", "Корус консалтинг СНГ", "Яндекс.ОФД", "Дримкас", "Инитпро", "Такском" и "Тандер". "По данным CNews Analytics, топ-10 операторов фискальных данных занимают 98,7% рынка онлайн-касс, всего в России зарегистрировано 20 операторов", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе оператора также добавили, что передача данных в систему автоматизирована и не потребует от сотрудников аптек дополнительных действий. "Услуга включена в действующие тарифы оператора фискальных данных, в рамках которых дополнительная плата взиматься не будет", - добавили в компании.

Пилотный проект по маркировке лекарств был запущен 1 февраля 2017 года. Согласно действующему законодательству об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года. Также 12 декабря Госдума приняла поправки, устанавливающие переходный период для внедрения маркировки лекарств с января по июль 2020 года. Маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года.

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