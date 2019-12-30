Повышение пенсий по старости до 16,5 тыс. руб. затронет 32 млн пенсионеров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. После индексации пенсия увеличится на 1 тыс. руб. до 16,5 тыс. руб. в среднем, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР).

"По предварительным данным, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все пропущенные индексации", - сообщили в ПФР.

В фонде напомнили, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

"В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.", - добавили в ПФР.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В первом полугодии 2020 года на пенсию начнут выходить женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет. Также на пенсию начнут выходить мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 лет.