{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Повышение пенсий по старости до 16,5 тыс. руб. затронет 32 млн пенсионеров

По данным пенсионного фонда, индексация составит 6,6%, что выше прогнозируемого показателя инфляции

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. После индексации пенсия увеличится на 1 тыс. руб. до 16,5 тыс. руб. в среднем, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР).

На эту тему

"По предварительным данным, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все пропущенные индексации", - сообщили в ПФР.

В фонде напомнили, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

"В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.", - добавили в ПФР.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В первом полугодии 2020 года на пенсию начнут выходить женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет. Также на пенсию начнут выходить мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбербанк: Антипинский НПЗ продолжит перерабатывать сырье в запланированных объемах
В финансовом учреждении добавили, что арбитражный управляющий будет обязан провести инвентаризацию имущества предприятия и в конечном итоге реализовать его в рамках процедуры торгов инвестору
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС