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В суд поступил иск Rambler о запрете показа игр Английской премьер-лиги на "Матч ТВ"

Ранее суд удовлетворил требование компании о предварительной блокировке трансляций матчей АПЛ на сайте телеканала

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд получил исковое заявление компании Rambler, которая требует прекратить распространение незаконного контента на телеканале "Матч ТВ" - видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московский городской суд поступило исковое заявление ООО "Рамблер Интернет Холдинг" к ООО "Национальный спортивный телеканал". В качестве требований истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование прямых трансляций футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте matchtv.ru", - сказал собеседник агентства. В суде уточнили, что дата судебного заседания будет назначена позднее.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций матчей Английской футбольной премьер-лиги на сайте телеканала "Матч ТВ" из-за нарушений авторских прав. Истец заявил, что потребует лишь прекращения распространения незаконного контента.

Как заявлял руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, компания является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22. По его словам, причиной подачи требований в суд стало незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте "Матч ТВ" в период с августа по ноябрь 2019 года.

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