Полигон "Красный Бор" перейдет в ведение Минприроды России с 1 января 2020 года

ТАСС, 30 декабря. Полигон "Красный Бор" в Ленинградской области, содержащий промышленные химические отходы I-IV классов опасности, с 1 января 2020 года перейдет в ведение Минприроды РФ. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением правительства Санкт-Петербурга и Минприроды России, согласованным с Минэкономразвития России, Минфином России, о принятии в федеральную собственность Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор" как имущественного комплекса. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, за Минприроды России закрепляется осуществление функций и полномочий учредителя. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в июне поручил городскому правительству обеспечить передачу полигона в федеральную собственность.

Ранее сообщалось, что после завершения процедуры передачи полигона министерство намерено проработать проектно-сметную документацию и выбрать исполнителей работ для выполнения федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", предусматривающего ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился. По словам Беглова, полигон может быть рекультивирован в течение шести - семи лет, то есть до 2026-2027 годов.