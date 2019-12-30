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"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение в инвестиционном арбитраже

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина отметил, что соглашение открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа
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© Станислав Красильников/ТАСС
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Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал он в Facebook, разместив при этом фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.

Лещина не раскрыл подробностей сделки, сославшись на ее конфиденциальность, однако уточнил, что "Россия отзывает свои требования", а Украина "не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию".

Замминистра добавил, что "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина".

Правительство Украины 28 декабря одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому "Газпрому" касается исков на сумму около $7 млрд. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В рамках договоренностей "Газпром" должен подписать с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов. Переговоры по транзиту Россия и Украина на протяжении уже нескольких дней проводят в Вене.

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