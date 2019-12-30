Минюст изучает законопроект о выдаче генеральных лицензий на экспорт золота

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Подготовленный Минпромторгом РФ проект постановления правительства РФ, который позволил бы выдавать золотодобывающим компаниям и аффинажным заводам генеральные, а не разовые лицензии на экспорт золота и серебра в слитках, находится на согласовании в Минюсте РФ. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"На данный момент проект постановления "О выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и аффинированного серебра в виде слитков" проходит процесс согласования с Минюстом, находится на правовой и антикоррупционной экспертизе", - сказал он.

На сегодняшний день компании и аффинажные заводы имеют право экспортировать аффинированные драгметаллы на основании разовых лицензий, выдаваемых на контракт с конкретным иностранным контрагентом. Генеральные же лицензии выдаются только банкам, имеющим лицензии ЦБ на осуществление операций с драгоценными металлами.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в конце сентября, проведенный Минпромторгом анализ процедуры осуществления экспорта аффинированных драгоценных металлов выявил, что необходимость оформлять разовые лицензии на экспорт золота и серебра в слитках является одним из сдерживающих факторов при экспортных операциях.

Рост несырьевого неэнергетического экспорта предусмотрен национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году должен составить $250 млрд. При этом доля экспорта металлопродукции, включающей в том числе аффинированные драгоценные металлы, составляет порядка 25% от общего объема текущих показателей несырьевого неэнергетического экспорта.