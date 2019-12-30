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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

"Транснефть" произвела выплаты еще 18 казахстанским компаниям за некондиционную нефть

Таким образом, компенсацию от российской компании получили 32 из 38 казахстанских организаций, чья нефть была загрязнена

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. Компания "Транснефть" произвела выплаты еще 18 нефтяным казахстанским компаниям за некондиционную нефть, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл". Таким образом, компенсацию от российской компании получили 32 из 38 казахстанских организаций, чья нефть была загрязнена.

"В рамках подписанных соглашений между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", выступающим от имени 38 казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга, еще 18 казахстанским нефтяным компаниям произведены выплаты со стороны ПАО "Транснефть". Ранее выплаты были произведены 14 компаниям", - говорится в сообщении.

В апреле-мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке около 699 тыс. тонн некондиционной нефти казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. АО "Казтрансойл" как национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу выступает от имени 38 казахстанских нефтяных компаний, нефть которых была загрязнена в системе магистрального нефтепровода "Дружба".

Теги
КазахстанРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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