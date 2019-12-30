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Мантуров не исключает специнвестконтрактов по газовым турбинам с "Силмашем"

Заявку может подать и Siemens

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия готова начать подготовку к серийному выпуску газовых турбин большой мощности в кооперации в 2020 году, по производству турбин в диапазоне 65-170 МВт могут быть заключены специнвестконтракты (СПИК). Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, на заключение специнвестконтракта по турбинам могут претендовать и "Силовые машины", и Siemens.

"В 2020 году мы действительно готовы с учетом "юбки" кооперации (кооперация различных уровней производства - прим. ТАСС), которая сейчас складывается, начать подготовку серийного производства газовых турбин большой мощности. Мы заинтересованы в том, чтобы развить эту кооперационную "юбку", чтобы каждый из участников, имея определенную собственную компетенцию, развивал бы у себя больше серийность по конкретно заданной номенклатуре, а не строить отдельные огромные мощности полного цикла на "Сатурне", - сказал министр.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил, что корпорация начнет серийный выпуск турбин ГТД-110М в 2020 году. Мантуров сообщил, что Ростех планирует финансировать серийный выпуск этих турбин из своего инвестиционного фонда. "У Ростеха есть свои инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд предусматривал, в том числе, и работу по ГТД-110", - сказал он.

По словам Мантурова, на заключение СПИК по технологиям по турбинам мощностью 65-170 МВТ может претендовать и Siemens. "Siemens может подать заявку, но на условиях, которые мы объявили: интеллектуальная собственность должна принадлежать российской компании, распоряжаться этой интеллектуальной собственностью должна российская компания, но никаких внешних ограничений мы не должны получить", - сказал он.

Министр напомнил, что "Силмаш" в настоящее время выиграл конкурс на субсидию на НИОКР по газовым турбинам. "Силовые машины" сейчас выиграли конкурс, они получат субсидию на разработку турбин в диапазоне 65-170 МВт, при необходимости можно подписывать СПИК, потому что этих технологий нет", - сказал он.

На вопрос о возможности участия "Силовых машин" в кооперации он ответил: "Точно да". По словам Мантурова, в кооперации может принять участие и Siemens. "Если они захотят, то могут принять участие, но на наших условиях", - подчеркнул он.

По словам министра, целесообразности в заключении специнвестконтракта на турбину 110 МВТ нет, так как технология уже имеется.

Кто разрабатывает

В России нет собственной технологии производства газовых турбин средней и большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования. Газовые турбины средней и большой мощности в России в настоящее время производит только СП Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", но низкая степень локализации этих машин не позволяет им попасть в программу.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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