Агентство НКР присвоило Совкомбанку рейтинг "АА-" со стабильным прогнозом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Агентство "Национальный кредитный рейтинг" (НКР) присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг "АА-" со стабильным прогнозом. Это первый рейтинг кредитоспособности НКР, говорится в сообщении Совкомбанка.

"По мнению аналитиков агентства, сильные рыночные позиции банка сочетаются с умеренно высокой диверсификацией бизнеса, а достаточный запас капитала поддерживается сильными показателями рентабельности и низкой склонностью к риску. Банк характеризуется адекватным управлением и отсутствием значимых акционерных рисков. Бизнес банка в значительной степени диверсифицирован по сегментам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рейтинговое агентство позитивно оценивает текущую бизнес-модель Совкомбанка, а также опыт интеграции приобретаемых кредитных организаций.

"Мы высоко оцениваем уровень профессионализма команды НКР, прозрачность методологии присвоения рейтингов и желаем агентству занять достойное место на отечественном рынке рейтинговых услуг. Надеемся, что в ближайшее время рейтинги НКР начнут использоваться Банком России и Минфином в регулятивных целях", - прокомментировал получение рейтинга предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводит пресс-служба кредитной организации.

В январе этого года медиахолдинг РБК сообщил, что учреждает собственное кредитное рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). В сентябре Банк России включил НКР в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Совкомбанк - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков страны. Размер активов банка по МСФО составляет 1 трлн руб. Банк обслуживает 6 млн физических лиц, корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний.