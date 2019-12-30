{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росатом начал трейдинг биотоплива

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что это является "логичным новым направлением бизнеса"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" начала трейдинг биотоплива и рассматривает ряд инвестиционных проектов в данной области, говорится в сообщении Росатома.

"Экспортными продажами закупленных у российских производителей древесных топливных гранул (пеллет) занялся Uranium One: в 2019 году были осуществлены первые пилотные поставки заказчикам из Финляндии и Великобритании", - отмечается в сообщении.

Подконтрольный Росатому Uranium One в 2019 году получил международные сертификаты, являющиеся необходимым условием выхода на европейский рынок биомассы: сертификат FSC, подтверждающий соблюдение требований по ответственному управлению и обращению с продукцией из древесины, и сертификат SBP, подтверждающий энергоэффективное и экологичное производство продукции из биомассы.

Древесное биотопливо относят к возобновляемым источникам энергии. Его использование считается "зеленой" заменой угля: согласно исследованию Иллинойского университета, уровень прямых выбросов CO2 в атмосферу при использовании биотоплива на 79-85% ниже. При производстве древесного биотоплива вместо ценной древесины используются исключительно отходы лесозаготовки и деревообработки: опилки и щепа. Это способствует ответственному отношению к лесным ресурсам.

"Наша стратегия - развивать низкоуглеродную энергетику. Помимо атомной энергетики, мы инвестируем в низкоуглеродные и возобновляемые источники энергии, например, ветрогенерацию. В этом контексте направление биоэнергетика, которое также относится к низкоуглеродной, является логичным новым направлением бизнеса", - прокомментировал глава Росатома Алексей Лихачев.

Теги
РоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
Реклама на ТАСС
Болгария готова получать газ из "Турецкого потока" с 1 января
По заявлению болгарского Минэнерго, это поможет снизить цену на газ для потребителей почти на 5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС