Росатом начал трейдинг биотоплива

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" начала трейдинг биотоплива и рассматривает ряд инвестиционных проектов в данной области, говорится в сообщении Росатома.

"Экспортными продажами закупленных у российских производителей древесных топливных гранул (пеллет) занялся Uranium One: в 2019 году были осуществлены первые пилотные поставки заказчикам из Финляндии и Великобритании", - отмечается в сообщении.

Подконтрольный Росатому Uranium One в 2019 году получил международные сертификаты, являющиеся необходимым условием выхода на европейский рынок биомассы: сертификат FSC, подтверждающий соблюдение требований по ответственному управлению и обращению с продукцией из древесины, и сертификат SBP, подтверждающий энергоэффективное и экологичное производство продукции из биомассы.

Древесное биотопливо относят к возобновляемым источникам энергии. Его использование считается "зеленой" заменой угля: согласно исследованию Иллинойского университета, уровень прямых выбросов CO2 в атмосферу при использовании биотоплива на 79-85% ниже. При производстве древесного биотоплива вместо ценной древесины используются исключительно отходы лесозаготовки и деревообработки: опилки и щепа. Это способствует ответственному отношению к лесным ресурсам.

"Наша стратегия - развивать низкоуглеродную энергетику. Помимо атомной энергетики, мы инвестируем в низкоуглеродные и возобновляемые источники энергии, например, ветрогенерацию. В этом контексте направление биоэнергетика, которое также относится к низкоуглеродной, является логичным новым направлением бизнеса", - прокомментировал глава Росатома Алексей Лихачев.