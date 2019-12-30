Доля группы "Аэрофлот" на авиарынке России с начала года выросла до 41%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Доля группы компаний "Аэрофлот" на рынке пассажирских авиаперевозок в России за девять месяцев текущего года выросла до 41%. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании после заседания совета директоров, где были рассмотрены итоги работы за период с января по сентябрь текущего года.

"Доля рынка группы компаний "Аэрофлот" за девять месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 п.п. - с 39,9% до 41,0%", - сказал собеседник агентства. Он напомнил в этой связи, что всего с января по сентябрь пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний составил 114 млн человек.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, по итогам девяти месяцев группа компаний показала чистую прибыль в размере 20,3 млрд рублей. "Продолжен операционный рост, темпы роста основных производственных показателей были существенно выше уровня темпов роста международных конкурентов", - отметили в пресс-службе.

В группу компаний "Аэрофлот" на данный момент, кроме крупнейшего авиаперевозчика страны - "Аэрофлота", также входят авиакомпания "Россия", работающая в сегменте низкобюджетных перевозок компания "Победа", а также авиакомпания "Аврора", специализирующаяся на местных, региональных и международных авиаперевозках в городах Дальневосточного федерального округа.