ExxonMobil приобрела два участка на шельфе Египта общей площадью 1,7 млн акров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil приобрела для разведки два участка на шельфе Египта общей площадью более 1,7 млн акров. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка включает в себя приобретение двух участков на морских блоках North Marakia и North East El Amriya площадью 1,2 млн и 0,54 млн акров соответственно. ExxonMobil будет единолично управлять обоими участками со 100% долей в проектах.

Геологоразведочные работы на блоках планируется начать в 2020 году.

В настоящее время в Египте разрабатывается целый ряд крупных месторождений. Газовое месторождение Zohr на шельфе Египта - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его площадь составляет 231 кв. км, а геологические запасы превышают 850 млрд куб. м газа. Кроме того, в начале 2018 года в пробную эксплуатацию было введено средиземноморское месторождение Atoll. Также ведется разработка месторождений Nawras в Дельте Нила.