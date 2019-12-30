{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ExxonMobil приобрела два участка на шельфе Египта общей площадью 1,7 млн акров

Компания планирует в 2020 году начать геологоразведочные работы на купленных участках

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil приобрела для разведки два участка на шельфе Египта общей площадью более 1,7 млн акров. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка включает в себя приобретение двух участков на морских блоках North Marakia и North East El Amriya площадью 1,2 млн и 0,54 млн акров соответственно. ExxonMobil будет единолично управлять обоими участками со 100% долей в проектах.

Геологоразведочные работы на блоках планируется начать в 2020 году.

В настоящее время в Египте разрабатывается целый ряд крупных месторождений. Газовое месторождение Zohr на шельфе Египта - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его площадь составляет 231 кв. км, а геологические запасы превышают 850 млрд куб. м газа. Кроме того, в начале 2018 года в пробную эксплуатацию было введено средиземноморское месторождение Atoll. Также ведется разработка месторождений Nawras в Дельте Нила.

Теги
СШАЕгипет
Реклама на ТАСС
Болгария готова получать газ из "Турецкого потока" с 1 января
По заявлению болгарского Минэнерго, это поможет снизить цену на газ для потребителей почти на 5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС