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Rambler не смог запретить "Яндексу" использовать товарный знак "Яндекс.Афиша"

Компания также требовала запретить использование слова "Афиша" в названии сервиса МТС
Здание компании "Яндекс" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание компании "Яндекс"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Палата по патентным спорам не удовлетворила претензии Rambler Group к "Яндексу" из-за использования товарного знака "Яндекс.Афиша", сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

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Ранее "Компания Афиша" (входит в Rambler Group) обратилась Палату по патентным спорам с требованием запретить "Яндексу" и МТС использовать слово "Афиша" в названиях сервисов.

"Товарный знак "Яндекса" оставлен в силе. Rambler отказано в удовлетворении возражения", - заявили в пресс-службе Роспатента.

Мотивированное решение по делу будет подготовлено в течение двух месяцев.

В пресс-службе Rambler Group от комментариев отказались.

Ранее Палата по патентным спорам отказала Rambler в аналогичных претензиях к МТС.

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