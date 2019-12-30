Rambler не смог запретить "Яндексу" использовать товарный знак "Яндекс.Афиша"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Палата по патентным спорам не удовлетворила претензии Rambler Group к "Яндексу" из-за использования товарного знака "Яндекс.Афиша", сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

Ранее "Компания Афиша" (входит в Rambler Group) обратилась Палату по патентным спорам с требованием запретить "Яндексу" и МТС использовать слово "Афиша" в названиях сервисов.

"Товарный знак "Яндекса" оставлен в силе. Rambler отказано в удовлетворении возражения", - заявили в пресс-службе Роспатента.

Мотивированное решение по делу будет подготовлено в течение двух месяцев.

В пресс-службе Rambler Group от комментариев отказались.

Ранее Палата по патентным спорам отказала Rambler в аналогичных претензиях к МТС.