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Обновлено 

Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%

По данным Центробанка, за месяц в России выдано ипотечных кредитов на сумму 270,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.

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В документе указано, что в ноябре выдано 116 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 270,7 млрд руб. (на 0,21% меньше, чем в октябре).

Всего с начала года выдано 1,124 млн ипотечных кредитов, что на 14,5% меньше по сравнению с прошлым годом (1,315 млн).

Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь - ноябрь 2019 года достиг 7,4 трлн руб., увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 17%.

Объем просроченной задолженности с начала года составил 72,56 млрд руб.

В новость были внесены изменения (18:03 мск) — обновлен заголовок.

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