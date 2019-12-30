Россельхознадзор с 6 января вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 января 2020 года вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая в связи с обнаружением в этой продукции карантинных вредных организмов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции. В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, этот вопрос был поднят в рамках переговоров между представителями Россельхознадзора и главного таможенного управления Китайской Народной Республики, которые состоялись 30 декабря. Кроме того, Россельхознадзор уведомил китайских специалистов о том, что итоги проведенной с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения семечковых культур показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт. В частности, был выявлен ряд системных недостатков, связанных с отсутствуем прослеживаемости продукции от мест выращивания до упаковочных станций и неудовлетворительными механизмами контроля за перемещением товаров. В ходе инспекции также подтвердилось несоблюдение рядом упаковочных станций норм, обеспечивающих безопасность и сохранность качества растительной продукции.

Результаты визита российской делегации в Китай не позволили отменить введенные с 10 августа 2019 года временные ограничения на ввоз в Россию косточковых и семечковых культур. Россельхознадзор сообщил, что в преддверие начала сезона косточковых культур в Китае готов направить своих специалистов для проведения аналогичной инспекции.

Российской ведомство также отметило, что предлагаемый китайской стороной к подписанию протокол, регламентирующий условия поставок из Китая в Россию растительной продукции, содержит достаточно общие формулировки и не может в таком виде являться гарантией обеспечения требований России и ЕАЭС. Росссельхознадзор ожидает от китайской стороны более конкретных предложений по обеспечению соответствия экспортируемой из Китая продукции российским фитосанитарным требованиям.

Статистика

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 года в Россию из КНР поставлено 38,6 тыс. тонн картофеля, 432 тыс. тонн овощей, 240,6 тыс. тонн фруктов, в том числе 151,2 тыс. тонн цитрусовых.

По данным ФТС, ведущим поставщиком картофеля в Россию является Египет - в 2018 году импорт картофеля из этой страны составил 361,4 тыс. тонн (62,9% в общем объеме импорта). Китай занимает четвертое место по этому показателю (53,1 тыс. тонн, доля - 9,2%). Также в 2018 году Китай поставил в РФ 180 тыс. 076 тонн цитрусовых из общего объема поставок в 1 млн 682 тыс. 729 тонн.