В Адыгее завершилось возведение дорожных объектов, входящих в объездную дорогу Майкопа

МАЙКОП, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи в понедельник запустили движение по двум крупным дорожным объектам, входящим в масштабный проект объездной дороги в обход Майкопа, которая позволит перераспределить транспортный поток. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе главы республики.

"Сегодня ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс подъездной автодороги к Майкопу со стороны Армавира и новой транспортной развязки у въезда в столицу республики со стороны Краснодара. В дальнейшем эти два участка планируется соединить и создать большой инфраструктурный объект - объездную дорогу в обход Майкопа, которая позволит перенаправить транзитный транспорт. Это существенно повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию и развитие городской среды", - сказали в пресс-службе.

Реконструкцией участка федеральной автодороги "Р-217 "Кавказ". Подъезд к Майкопу на участке км 92 - км 102" со стороны Армавира занимается Упрдор "Черноморье". На десятикилометровом отрезке трассы, которая соответствует первой категории, построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и шумозащитные экраны возле населенных пунктов, информационные табло для водителей. Стоимость объекта составила почти 4 млрд рублей. По словам начальника Упрдор "Черноморье" Владимира Кужеля, компания к лету следующего года в рамках этого проекта также завершит строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда, на эти цели будет направлено до 2 млрд рублей, пояснили в пресс-службе главы.

"Строительством новой развязки по типу "клевер" у въезда в Майкоп со стороны Краснодара занималась компания "Адыгеяавтодор", стоимость работ составила 750 млн рублей федеральных средств. Путепровод соединит действующую объездную трассу, построенную в 2009 году в рамках первой очереди проекта, с новой дорогой (вторая очередь) - в сторону поселка Северный", - уточнили в пресс-службе главы республики.

Реализацию масштабного проекта продолжат в 2020 году, общая протяженность нового участка трассы составит 10,5 км (от автодороги Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск до автомобильной дороги Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск). На строительство этого участка потребуется 3,2 млрд рублей. На третьем этапе строительства обхода Майкопа проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7 км с выходом к хутору Пролетарский. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км, добавили в пресс-службе.

Необходимость дороги обусловлена возрастающим транспортным потоком, поскольку дорожная сеть через Майкоп является кратчайшим связующим звеном к ряду крупных городов ЮФО, туристскому кластеру и Черноморскому побережью. С введением в эксплуатацию моста через Керченский пролив произошло многократное увеличение транзитного потока через Майкоп, сообщили ТАСС в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.