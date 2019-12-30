{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Лукашенко обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию

Переговоры проходили по телефону

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поставки нефти и газа в республику. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй - обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию.

"В случае, если до 1 января данные вопросы решить (субъекты хозяйствования - прим. ТАСС) не успеют, согласно договоренностям глав государств члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну (Белоруссию - прим. ТАСС) до конечного принятия решений президентами. Которые в свою очередь при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января", - отметили в президентской в пресс-службе.

По ее данным, президенты Белоруссии и России в ходе разговора "более часа" обсуждали вопросы, связанные с согласованием "конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья". Кроме того, проинформировала пресс-служба Лукашенко, главы государств обсудили нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что планируется разговор Путина и Лукашенко. Среди тем беседы Песков назвал двусторонние отношения и интеграционные процессы. Он также отметил, что лидеры двух стран могут обсудить газовую тему, если посчитают это необходимым.

Россия и Белоруссия согласовывают 31 дорожную карту по интеграции. На данный момент не согласованы дорожные карты по нефти, газу и налогам.

20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Советник Трампа заявил о намерении США не допустить отношения к ним "как к копилке"
Таким образом Питер Наварро прокомментировал планы Штатов провести консультации по торговле с Великобританией, Вьетнамом и ЕС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС