Путин и Лукашенко обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поставки нефти и газа в республику. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй - обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию.

"В случае, если до 1 января данные вопросы решить (субъекты хозяйствования - прим. ТАСС) не успеют, согласно договоренностям глав государств члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну (Белоруссию - прим. ТАСС) до конечного принятия решений президентами. Которые в свою очередь при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января", - отметили в президентской в пресс-службе.

По ее данным, президенты Белоруссии и России в ходе разговора "более часа" обсуждали вопросы, связанные с согласованием "конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья". Кроме того, проинформировала пресс-служба Лукашенко, главы государств обсудили нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что планируется разговор Путина и Лукашенко. Среди тем беседы Песков назвал двусторонние отношения и интеграционные процессы. Он также отметил, что лидеры двух стран могут обсудить газовую тему, если посчитают это необходимым.

Россия и Белоруссия согласовывают 31 дорожную карту по интеграции. На данный момент не согласованы дорожные карты по нефти, газу и налогам.

20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).