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Индекс Мосбиржи за 2019 год вырос на 28,5%

Курс доллара снизился до 61,953 рубля, курс евро вырос до 69,503 рубля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи за 2019 год вырос на 28,5%, до 3045,87, РТС - 44,9% - до 1548,92 пункта, согласно данным торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:16 мск снизился на 0,13% - до 61,953 рубля, курс евро вырос на 0,28%, до 69,503 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизился на 1,49% - до $67,11 за баррель.

"Рынок акций РФ завершил последний торговый день в 2019 году, сумев добраться до новых исторических максимумов. Динамика торгов была неоднородной, первую половину дня индекс Мосбиржи пребывал преимущественно в красной зоне, но затем на фоне укрепления рубля вырос спрос на ликвидные акции Сбербанка. Это позволило индексу Мосбиржи еще раз выйти к максимальным историческим уровням", - отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

В первый торговый день после праздников, 3 января, отечественный рынок будет отыгрывать динамику зарубежных площадок в первые дни года. Участники торгов продолжат держать в центре внимания информационный фон, связанный с торговой сделкой США и Китая, а также макроэкономическую статистику, добавил он.

Эксперт также отметил важную статистику, ожидаемую в четверг, 2 января - это производственные PMI Китая, Германии, США за декабрь, и 3 января - данные по безработице и инфляции в декабре в Германии.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 3 января - 3025-3065 п., курса рубля к доллару - в диапазоне 61,7-62,7 рубля.

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