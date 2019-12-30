Путин и Лукашенко договорились вести переговоры по нефти и газу между компаниями

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко подробно рассмотрели в понедельник в телефонном разговоре вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России.

"Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран. "Президенты условились о дальнейших контактах", - добавляет пресс-служба.

Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй - обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию.

Москва и Минск согласовывают 31 дорожную карту по интеграции. На данный момент не согласованы дорожные карты по нефти, газу и налогам. 20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).