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Путин и Лукашенко договорились вести переговоры по нефти и газу между компаниями

В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты также условились о дальнейших контактах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко подробно рассмотрели в понедельник в телефонном разговоре вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России.

"Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран. "Президенты условились о дальнейших контактах", - добавляет пресс-служба.

Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй - обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию.

Москва и Минск согласовывают 31 дорожную карту по интеграции. На данный момент не согласованы дорожные карты по нефти, газу и налогам. 20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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Путин и Лукашенко обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию
Переговоры проходили по телефону
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