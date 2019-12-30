В Крыму предложили не запрещать гостевые дома, а включить в эксперимент по самозанятым

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Введение запрета на размещение туристов в жилых домах, который, по мнению властей и общественности Крыма, приведет к закрытию тысяч гест-хаусов и мини-отелей на Черноморском побережье, а также потерях для бюджета республики в размере 500 млн рублей в год, в регионе предлагают отложить. Взамен на полуострове разрабатывают схемы легализации сферы частного курортного сектора, к примеру, упрощения регистрации этого вида бизнеса путем включения его в эксперимент по самозанятым, рассказал в понедельник ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Крыма Алексей Черняк.

15 ноября группа депутатов внесла в Госдуму поправки к федеральному закону, где парламентарии предлагают оставить возможность размещения постояльцев только в нежилом фонде. В Минтуризма Крыма 25 декабря сообщили, что под запрет попадут и гостевые дома на побережье, нередко строящиеся в частном секторе. Государственный совет региона принял обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и депутатам с просьбой отклонить проект. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что считает запрет нецелесообразным, поскольку он может привести к переходу мелкого курортного бизнеса в теневой сектор.

"Мы пятилетние налоговые каникулы предложили людям, чтобы они выходили из тени, предлагаем компенсацию за классификацию, реестр, чтобы их "обелить", показать на сайтах министерства, что есть такие усадьбы, дома, квартиры, которые официально сдаются. Человеку не надо тратиться на рекламу и стоять вдоль дороги с табличкой "сдам жилье". Мы в своем обращении предлагаем не спешить, раз уж есть желание у ряда депутатов Госдумы внести такие поправки, предложить альтернативу, запустить ее, а потом только параллельно включать поправки", - пояснил Черняк, добавив, что в частности предлагается включить посуточную аренду курортного жилья в эксперимент по самозанятым.

Уведет бизнес в тень

Крым в прошлом году побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов. Из них около 5,3 млн останавливались в мини-отелях и частном секторе. "В случае принятия закона в том виде, в котором он сегодня зарегистрирован, около 16 тыс. работников мини-отелей уйдут в тень, а бюджет лишится, по разным подсчетам, от 175 млн до 400 млн рублей ежегодно уплачиваемых налогов. Не говоря уже о том, что в пик сезона мест в Крыму катастрофически не хватает, а здесь еще придется закрыть чуть ли не 50% от общего номерного фонда", - считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко.

Вице-спикер Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач также отметила, что основа номерного фонда на полуострове - это гостевые дома и мини-отели. "У нас в целом пока много средств размещения находится в садовых товариществах, и мы сейчас ищем путь их легализации, чтобы люди могли зарегистрировать объекты, платить налоги и законно заниматься бизнесом. В Севастополе мы лишим людей возможности даже сдавать квартиру внаем - это их право. Я считаю, что для Крыма и Севастополя это будет катастрофически - у нас ведь пока не начали строиться большие отели. Надо сохранять то, что есть", - сказала Лобач.

Поправки, отмечают в Крыму и Севастополе, перечеркнут все результаты работы по выводу курортной отрасли из тени. "Уже много отелей, которые были построены, легализовались. Это видно по налоговым сборам. У нас на экономическом совете эту цифру озвучивает налоговая, мы видим хорошую динамику в этом вопросе. Не нужно ничего ускорять, мы доведем в ближайшие годы до приемлемого уровня", - считает спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

От принятия поправок выиграют только крупные отели и санатории, уверен председатель профильного комитета Госсовета Крыма Алексей Черняк. Парламентарий поясняет, гостевые дома и мини-отели - это, в основном, семейный бизнес, причем сезонный.

"Понятие "крымское гостеприимство" получит сильнейший удар. Потому что, когда объект работает официально, когда люди зарегистрированы как ИП, как предприятия, естественно, на них можно и пожаловаться, они проходят классификацию объектов, получают звезды. Они дорожат своим именем. Когда это все в тени, никаких вопросов ни к кому нет", - сказал Черняк.

Налоговые каникулы

Крым стал первым регионом России, где владельцы гостевых домов и мини-отелей получат налоговые каникулы: с 1 января 2020 года легально работающие на полуострове и внесенные в реестр Минтуризма гест-хаусы могут не платить налоги.

"Так, для вновь образованного предприятия вводится специальная ставка по сдаче жилья внаем. То есть ты не платишь налоги в течение 2-3 лет. Это серьезная помощь, которая направлена как раз на вывод из тени частников, чтобы они регистрировались, легально начали принимать отдыхающих, временно не платили налоги и не боялись стать предпринимателями. Это примерно 3-4% с оборота, которые можно будет пустить на развитие", - пояснила председатель Ассоциации мини-отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Черняк считает, что налоговые каникулы потеряют смысл в случае принятия поправки. "Для кого делать налоговые каникулы, если [мини-отели и гостевые дома] будут запрещены? Им надо будет свои квартиры переводить из нежилого в жилое, а потом только воспользоваться этими налоговыми каникулами. А кто даст разрешение?" - отметил Черняк.

По его словам, решить проблему можно путем причисления таких предпринимателей к категории самозанятых. На территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана действует специальный налоговый режим - люди, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С 1 января 2020 года такой же режим введут еще в 19 регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, Крым будет участвовать во второй волне эксперимента с 1 июля 2020 года.

"Эксперимент показал, что уже десятки тысяч людей подали уведомления. Они уведомляют о том, что работают репетиторами или нянечками. В нашем случае самозанятые будут уведомлять о том, что сдают жилье, которое может вместить, к примеру, до 50 человек - это 15 номеров всего в доме, что не является гостиницей", - рассказал Черняк, отметив, что крымские власти уже направили предложения в правительство РФ и Госдуму.

В случае, если инициатива получит поддержку, отметил глава профильного комитета, туристов смогут легально, уведомив налоговые органы и не регистрируясь в качестве гостиниц, принимать и семейные фермы.

Туржилье и гостевые дома

Минтуризма Крыма также предложило проект регионального закона, который разграничит понятия гостиниц и гостевых домов. Малыми средствами размещения, согласно проекту, будут считаться помещения, в которых сдается до 50 комнат.

"Разработанным законом определяется легальная работа средства размещения - гостевой дом, жилые помещения которого сдаются в краткосрочный найм. Такая деятельность не считается гостиничной и гостевые дома не являются гостиницами, а, следовательно, могут предоставлять услуги проживания в жилых помещениях", - пояснил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, отметив, что при этом владельцу придется зарегистрировать свой бизнес, а значит выйти из тени.

Депутаты, представляющие Крым в федеральном парламенте, также прорабатывают законопроекты в этой сфере, рассказал Андрей Козенко. "Сразу после новогодних праздников начнутся заседания комитетов. И до всех профильных комитетов мы свою позицию обязательно донесем. Если мы говорим о легализации, то она должна быть в чистом виде. Например, путем введения такого нового понятия, как "туржилье", - сказал Козенко.