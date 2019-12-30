Кабмин внес в Госдуму законопроект о запрете на проезд по платным дорогам без оплаты

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект о запрете движения по платным автодорогам и платным участкам трасс без внесения платы за проезд, инициатива в первую очередь направлена на развитие системы безбарьерных платных дорог в РФ. Текст опубликован в думской электронной базе.

России нужно больше скоростных магистралей: ставка на платные дороги оправданна?

Согласно пояснительной записке, в закон об автомобильных дорогах предлагается ввести "запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд".

Одновременно с этим владельцам платной трассы будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.

Ранее правительство приняло решение внести в Госдуму вместе с этим законопроектом поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за неоплату проезда по платным трассам, в думской базе он пока отсутствует. Разработчики в пояснительных материалах утверждают, что предложенные изменения "будут способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow - прим. ТАСС) на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог".