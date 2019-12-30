Минвостокразвития: за 3 недели действия льготной ипотеки в ДФО одобрено около 800 заявок

ТАСС, 30 декабря. Около 800 заявок на ипотечный кредит для молодых семей со ставкой в 2% одобрили банки на Дальнем Востоке за три недели с начала действия программы. Об этом заявил в понедельник министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день на рассмотрении находится порядка 2700 заявок. Из них почти 800 уже одобрено, - сказал он. - 160 кредитов выдано почти на сумму около 500 млн рублей".

Козлов также подчеркнул необходимость поддержки льготной программы со стороны руководства региона и строительных компаний. "Наши строители, мэры и губернаторы должны в первую очередь организовать, чтобы это жилье можно было купить. Это значит, что его надо построить и сделать так, чтобы оно было доступным в рамках этого ипотечного кредита, предотвратить рост стоимости квадратного метра и [сделать так,] чтобы этим никто не спекулировал", - сказал он.

Выдача льготных ипотечных кредитов для ИЖС

В интервью Александр Козлов также заявил, что выдачу льготных ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на Дальнем Востоке планируют начать после новогодних праздников, соответствующий продукт уже разработан.

"Это такой, скажем так, эксперимент, когда осуществляется поддержка. Ипотечный продукт для индивидуального жилищного строительства. Я хотел бы поблагодарить первопроходцев: это наш Сбербанк в лидерах, ДОМ.РФ, которые уже разработали этот продукт, и мы планируем после новогодних праздников приступить к выдаче кредитов. Остальные банки, я уверен, подтянутся к этому времени", - сказал он.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Программа позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

В новость внесены изменения (23:26 мск) - добавлен абзац "Выдача льготных ипотечных кредитов для ИЖС".