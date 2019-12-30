Гендиректора "Просвещения" назначили главой компании - владельца "Росучебника"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор издательства "Просвещение" Дмитрий Климишин стал новым гендиректором ООО "Руститанинвест", которому принадлежит корпорация "Российский учебник" ("Росучебник"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства.

"Практика совмещения постов в данном случае не является уникальным явлением. Это, прежде всего, решение самого Дмитрия. "Просвещение", как его работодателя, волнует только то, чтобы совместительство не отразилось негативно на деятельности "Просвещения". Поскольку Климишин взял на себя соответствующие обязательства, то "Просвещение" дало согласие, и нас не интересует, что будет происходить в других организациях, не входящих в холдинг", - привели в пресс-службе издательства слова президента группы компаний "Просвещение" Михаила Кожевникова.

Президент группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков 18 октября сообщил о закрытии группой сделки на сумму 6 млрд рублей по продаже корпорации "Российский учебник", новым владельцем которой стала компания "Руститанинвест". По данным из открытых источников, компания "Руститанинвест" учреждена в октябре 2018 года, ее владельцами являются Алексей Кисин и Сергей Безделов.

По информации на сайте корпорации "Российский учебник", ее доля на рынке учебных материалов для общего образования оценивается примерно в 28%. "Российский учебник" обладает крупным портфелем учебников, включенных в федеральный перечень Минпросвещения РФ, - 485 наименований (примерно 38%). В свою очередь, по информации издательства "Просвещение", в федеральный перечень учебников включены 573 ее учебника - 42% от их общего количества.