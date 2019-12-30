Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о введении с 2021 года единого реестра турагентов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму законопроектов о создании в России с 2021 года единого федерального реестра турагентов и об ответственности туроператоров за его наполнение. Распоряжения опубликованы в понедельник на сайте правительства.

25 декабря Медведев на заседании правительства сообщал, что единый федеральный реестр туристических агентов должен заработать с 1 января 2021 года, а включение в него будет обязательным и бесплатным для всех турагентов.

Как указывается в пояснительной записке к одному из документов, туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров. Туроператор будет обязан вносить в реестр сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом в срок, не превышающий трех дней.

"Продвижение и реализация туристского продукта турагентом будут допускаться со дня размещения сведений о нем в реестре на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре будет подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта", - поясняется на сайте кабмина. Согласно данным на сайте правительства, сегодня в стране существует около 20-30 тыс. турагентств и компаний, предоставляющих услуги туристам. Эти оценки не учитывают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых нет прямых договорных отношений с туроператором.

Еще одним законопроектом предлагается установить административную ответственность туроператора за невнесение в реестр сведений о турагентах, а также за предоставление недостоверных сведений. Отмечается, что законопроекты направлены на "повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности".

Правительство предлагает наделить Ростуризм полномочиями по ведению реестра, а порядок взаимодействия реестра с информационными системами туроператоров и турагентов предлагается отнести к полномочиям Минэкономразвития России.