В Киеве отменили запланированный брифинг Гончарука по газовым договоренностям с Россией

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины отменило запланированный на вечер понедельника специальный брифинг с участием премьер-министра Алексея Гончарука, руководства компании "Нафтогаз Украины" и Минэнерго страны, посвященный вопросу газовых договоренностей с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аппарате правительства Украины.

"Брифинг планировался, однако процесс (оформления договоренностей - прим. ТАСС) затянулся", - проинформировал представитель аппарата. В случае, если дата такого брифинга будет точно известна, то о ней будет сообщено по официальным каналам кабмина, уточнил собеседник.

По данным украинских СМИ, кроме премьера Гончарука в брифинге планировалось участие главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, исполнительного директора компании Юрия Витренко и главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля. Отмечается, что время брифинга переносилось несколько раз.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В рамках договоренностей "Газпром" должен подписать с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов. Переговоры по транзиту Россия и Украина проходили в Вене с 26 декабря.