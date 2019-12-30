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"Газпром" и Украина подписали пакет документов для транзита газа

По словам главы компании Алексея Миллера, "Газпром" в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером
Глава "Газпрома" Алексей Миллер Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Глава "Газпрома" Алексей Миллер
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и украинская сторона подписали комплект соглашений и контрактов, эти договоренности являются пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. Об этом журналистам сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

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"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", - сказал он. Документы датированы 30 декабря.

Миллер подчеркнул, что "Газпром" сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером".

Как отмечается в сообщении "Газпрома", ПАО "Газпром", НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины в соответствии с протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

Документы

В частности, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее (в предусмотренный протоколом срок) "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Кроме того, "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение об организации транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, "Нафтогаз" выступает организатором транзита и берет на себя соответствующие риски.

"Нафтогаз" и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, "Газпром" и ОГТСУ - межоператорское соглашение.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на пять лет: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года.

Теги
УкраинаРоссияМиллер, Алексей Борисович
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"Нафтогаз" подтвердил, что подписал с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров
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