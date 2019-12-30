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Зеленский сообщил, что Украина получит более $7 млрд от транзита газа за пять лет

По мнению украинского лидера, стороны могут продлить контракт еще на 10 лет

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Украина и Россия подписали контракт на транзит российского газа сроком на пять лет, в течение которого Киев получит не менее $7 млрд. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

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"Украина подписала контракт по транзиту на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на 10 лет", - написал президент.

Он подчеркнул, что газотранспортная система страны будет загружена, что означает энергетическую безопасность и благосостояние украинцев.

Зеленский сообщил, что в первый год действия контракта минимальная прокачка газа по ГТС Украины для транзита составит 65 млрд куб. м, и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. "Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - подытожил он.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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