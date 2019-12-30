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"Нафтогаз" поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины

Украинская компания выразила благодарность Европейской комиссии и США

ТАСС, 31 декабря. Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев выразил во вторник благодарность международным партнерам, в частности США, за оказанную Украине поддержку на переговорах с российской стороной по газовой сделке, в результате которых в понедельник был заключен пятилетний контракт с "Газпромом" на транзит газа.

"Мы благодарны Европейской комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности ГТС Украины, а также американским партнерам - за поддержку энергетической безопасности на Европейском континенте", - приводятся его слова в заявлении, опубликованном на сайте украинской компании.

"Достижение этого результата [заключения сделки] стало возможным благодаря системной работе команды "Нафтогаза", направленной на разъяснение рисков строительства "Северного потока - 2", и введению правительством США санкций против него", - утверждается в тексте.

Как ранее сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пакет договоренностей с "Нафтогазом" был подписан сторонами 30 декабря. Согласия удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

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