Шефчович приветствовал заключение контракта на транзит газа между Россией и Украиной

ТАСС, 31 декабря. Заместитель председателя Еврокомиссии, бывший еврокомиссар по энергетическому союзу Марош Шефчович, который продолжает курировать вопрос о транзите российского газа в Европу через Украину, приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между "Газпромом" и украинской стороной.

"Высоко ценю упорную работу и [приложенные] усилия! Благодаря заключенному на прошлой неделе политическому соглашению между Россией, Украиной и Еврокомиссией транзитный контракт между соответствующими компаниями, обеспечивающий постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан и скреплен печатью", - говорится в сообщении, размещенном на его странице в Twitter.

19 декабря стало известно о достижении РФ, Украиной и ЕС принципиального согласия по газу в результате переговоров в Берлине. 27 декабря Шефчович подписал письмо, подтверждающее готовность украинской газотранспортной системы работать в соответствии с законодательством Евросоюза.

Как ранее сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пакет договоренностей с "Нафтогазом" был подписан сторонами 30 декабря. Этого удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.