Минимальный размер оплаты труда в Великобритании в апреле вырастет на 6,2%

ТАСС, 31 декабря. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Великобритании в 2020 году увеличится на 6,2%. Об этом свидетельствует заявление, размещенное во вторник на сайте британского правительства.

Согласно опубликованным данным, уже в апреле следующего года МРОТ в стране поднимется с £8,21 до £8,72 в час (т.е. с $10,77 до $11,44 в час по текущему курсу).

"В течение долгого времени люди не получали прибавок, которых заслуживали <...> Наше правительство положит этому конец, предоставив почти трем миллионам человек от Эдинбурга до Истборна заслуженное повышение зарплаты", - приводятся в заявлении слова премьер-министра страны Бориса Джонсона.

В октябре глава британского Минфина Саджид Джавид объявил о намерении правительства консерваторов к 2024 году увеличить МРОТ до £10,5 в час ($13,77) к 2024 году.