Медведев: транзит газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что все вопросы по транзиту российского газа через Украину урегулированы, и он продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

Медведев назвал газовый контракт между РФ и Украиной компромиссом, который необходимо было найти. "На протяжении значительного времени правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате (то есть с участием Европейской комиссии)", - подчеркнул премьер.

Как ранее сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пакет договоренностей на пять лет с "Нафтогазом" был подписан сторонами 30 декабря. Этого удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.