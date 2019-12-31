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Генпрокуратура согласовала 361 тыс. проверок бизнеса на 2020 год

Как сообщили в ведомстве, всего были рассмотрены 456 тыс. предложений контролирующих органов различных уровней о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России согласовала государственным и муниципальным контролирующим органам 361 тыс. проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. Об этом журналистам сообщили в надзорном ведомстве.

На основании предложений контролирующих органов сформирован сводный план проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов на 2020 год. Прокуратурами субъектов РФ и специализированными прокуратурами опубликованы региональные сегменты этого плана.

Как отметили в Генпрокуратуре, в процессе формирования плана на 2020 год рассмотрены 456 тыс. предложений контролирующих органов различных уровней о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в итоге отклонены 21% или 95 тыс. проверок. Два года назад в сводный план на 2018 год были включены 350 тыс. проверок (отклонены 62 тыс.), пять лет назад в сводный план на 2016 год были включены 364 тыс. проверок субъектов предпринимательства (отклонены 293 тыс.).

10 лет назад в Генпрокуратуру поступили 1,2 млн предложений о плановых проверках предпринимателей на 2010 год, в план тогда попали 630 тыс. проверок.

До 31 декабря 2020 года продолжает действовать запрет на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, субъектов малого предпринимательства. Запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие отдельные виды деятельности, где установлены категории риска или классы (категории) опасности, если в ходе проверок за последние 3 года у них выявлялись грубые нарушения, за которые они привлекались к административному наказанию.

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