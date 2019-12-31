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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер раскритиковал санкции США и вступился за "Северный поток - 2"

Новые ограничительные меры он назвал "бесцеремонными" и счел их самым явными с момента воссоединения Германии"

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ (1998-2005), председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер подверг жесткой критике санкции США против "Северного потока - 2" и подчеркнул, что Европа не должна с ними мириться. Об этом он заявил в интервью газете , которое опубликовано во вторник.

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"США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США", - сказал он. Новые ограничительные меры он назвал "бесцеремонными" и счел их самым явным "с момента воссоединения Германии" вмешательством во внутренние дела страны. "Мы разве принимаем в Бундестаге санкции против США в виде закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе?" - отметил Шрёдер. По его словам, в теории причины для этого могли бы возникнуть.

Он выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" принесет пользу ФРГ и Европе. "Этот проект необходим для энергетической безопасности Германии и Европы", - сказал бывший канцлер. Он напомнил, что Германия отказывается от атомной и угольной энергетики, а в этих условиях необходимы другие энергоресурсы.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG - может достроить "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. По его словам, Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года.

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Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАГерманияРоссияТрамп, ДональдШрёдер, Герхард
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