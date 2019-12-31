"Победил здравый смысл". Как Москва и Киев пошли на мировую в газовом вопросе

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Евгения Соколова/. "Газпром" и украинская сторона в ночь на 31 декабря подписали пакетную сделку по урегулированию судебных споров и вопросам транзита российского газа в Европу. Таким образом сняты риски остановки транзита российского газа, и, по словам председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, восстановлен баланс интересов сторон.

Как проходили переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, о чем договорились страны

По условиям соглашения, "Газпром" уже выплатил Украине $2,9 млрд, однако вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал эту сумму "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России.

Также стороны договорились о транзите на следующие пять лет, объем которого в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а затем по 40 млрд кубометров ежегодно. Президент Украины Владимир Зеленский оценил доходы Украины от транзита в $7 млрд, что существенно ниже той суммы, на которую страна изначально ориентировалась. Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 декабря говорил, что по итогам газовых переговоров с РФ страна рассчитывает получить $18 млрд дохода от транзита с учетом выплаты почти $3 млрд по решению суда Стокгольма.

Пять дней в Вене

Принципиальные договоренности по урегулированию транзитного вопроса были достигнуты 20 декабря в Минске путем подписания протокола между Россией и Украиной. Стороны договорились до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.

Договоренностями также предусмотрен отказ Украины от новых исков против "Газпрома". При этом будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Также в рамках протокола в 2020 году стороны обсудят возможность прямых поставок газа на Украину.

После подписания протокола в Минске оставалась, казалось бы, формальность - подписать все документы. Двусторонние переговоры между Россией и Украиной начались 26 декабря в Вене, и они продолжались пять непростых дней. Определенный протоколом срок истек в воскресенье, 29 декабря, однако о подписании документов так и не было объявлено. Только в ночь на 31 декабря Алексей Миллер объявил о подписании пакета соглашений.

"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", - сказал он. Документы датированы 30 декабря.

Миллер подчеркнул, что "Газпром" сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером".

В частности, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее (в предусмотренный протоколом срок) "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Кроме того, "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение об организации транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, "Нафтогаз" выступает организатором транзита и берет на себя соответствующие риски.

"Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) заключили транспортное соглашение, "Газпром" и ОГТСУ - межоператорское соглашение. Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году - 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Условия соглашений

Как сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, договоренность между "Нафтогазом" и "Газпромом" об организации транзита российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати", - сообщил топ-менеджер "Нафтогаза". По словам Витренко, документ подписывался дистанционно - сам он поставил подпись в Вене после обеда в понедельник, 30 декабря, а глава "Газпрома" Алексей Миллер - вечером того же дня в Санкт-Петербурге.

"Мы с ним (Миллером) проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета "Нафтогаза", а также кабмина. Поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно", - пояснил Витренко. Представитель "Нафтогаза" подтвердил, что документ подписан на основании "европейских правил" транзита газа, а сама компания выступает в качестве "организатора транзита" по Украине.

Он проинформировал, что договоренность предполагает "гарантированные объемы" поставок газа для транзита (65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах). При этом остается опция дополнительных объемов транзита "с большей гибкостью бронирования, которые будут оплачиваться по более высокому тарифу".

По информации Витренко, контракт о транзите даст Украине за пять лет гарантированно не менее $7,2 млрд, а в случае дополнительного транзита эта сумма может увеличиться "значительно". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал более оптимистичные оценки, заявив, что ежегодно доходы Украины от транзита будут составлять $2-3 млрд.

Ранее Оржель говорил, что в случае отказа от исков Украина за транзит в пятилетней перспективе "получит около $18 млрд, а из них 3 млрд - "живыми" деньгами - уже до нового года". Он заявлял, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года будет увеличен. В 2019 году тариф составлял $2,61 за 1 тысячу кубометров газа на 100 км украинской ГТС.

В "Нафтогазе" также сообщили, что в ходе переговоров российская сторона высказала заинтересованность в возобновлении прямых поставок газа на Украину "с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG". При этом подчеркивается, что этот вопрос, как и тема судебных разбирательств "Нафтогаза" против РФ по активам в Крыму, не является предметом подписанных пакетных договоренностей.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который непосредственно не принимал участия в переговорах, высоко оценил достигнутые договоренности. По его словам, это итог компромисса. Одним из ключевых позитивных результатов он назвал тот факт, что в ближайшие пять лет ГТС страны будет загружена и работать безубыточно.

Как сообщил президент Украины Зеленский, в дальнейшем стороны могут продлить контракт на транзит еще на десять лет.

Об этом же ранее говорил и российский вице-премьер Дмитрий Козак. "Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет, мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, возможность продления на более длительный срок", - отмечал он.

Победил здравый смысл

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что соглашения между Россией и Украиной оказались взаимовыгодными.

"Победил здравый смысл и стратегический расчет. До последнего был шанс, что Украину используют с целью сорвать поставки российского газа в Европу и тем самым расчистить место для поставок американского СПГ по более высоким ценам. Но этот сценарий удалось предотвратить за счет тесного взаимодействия с европейскими партнерами", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Гривач напомнил, что претензии по истекающим договорам урегулированы, новый контракт подписан на взаимоприемлемых условиях. "Плата за транзит снизится вместе с обязательствами по объемам транспортировки, что позволит оптимизировать экспортные потоки без ущерба для надежности поставок российского газа европейским клиентам. И в то же время эти условия достаточно выгодны для Украины, где риск политической дестабилизации, который был и остается, все же уменьшился", - добавил он.

В интервью ТАСС в понедельник постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что вопрос о транзите российского газа в Евросоюз через Украину решен, и на ближайшее время он перестал быть проблемой.

"Надеюсь, что тема транзита российского газа через территорию Украины на ближайшее время закрыта, и проблем в этой сфере больше быть не должно", - сказал Чижов, подчеркнув, что результатом трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по газу стало компромиссное решение, где все стороны смогли сделать шаг навстречу друг другу.

Говоря о выигравших и проигравших по итогам переговоров, постпред России при ЕС отметил: "В любых переговорах есть стартовые, запросные позиции, и есть результат, который в большинстве случаев является компромиссом. В данном конкретном случае я готов разделить оценку зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который заявил, что в выигрыше все. В том числе и Еврокомиссия, и он лично, поскольку ему продлили полномочия по ведению трехсторонних переговоров до конца года, и он, получается, успешно справился".

"Нам удалось перевернуть страницу со всеми юридическими претензиями к "Газпрому", причем не только нынешними, но и теми, которые могли быть выдвинуты в дальнейшем - это серьезный положительный результат. Что касается необходимости выплат "Газпромом" $2,9 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража, то Россия уважает это решение, имея также в виду, что и Украине предстоит выполнить решение Лондонского арбитража по возвращению долга 2013 года в $3 млрд", - добавил российский постпред.