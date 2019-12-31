Молдавия и "Газпром" продлили контракт на поставку газа

КИШИНЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год. Как сообщает во вторник пресс-служба молдавского правительства, об этом председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику.

"Председатель [компании] "Молдовагаз" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом" на поставки природного газа на один год", - говорится в сообщении. Также был продлен договор о транзите газа по территории республики, отмечается в нем.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году. Как проинформировал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с правительством Молдавии была достигнута договоренность о том, что с начала 2020 года республика сможет покупать голубое топливо по $173-175 за 1 тыс. кубометров. В первом квартале 2019 года Молдавия импортировала российский газ по $235 за 1 тыс. кубометров.