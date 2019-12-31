Путин и Лукашенко вновь обсудили по телефону поставки нефти из РФ в Белоруссию

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - еще раз обсудили по телефону поставки российской нефти в Белоруссию.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко", - сообщила во вторник пресс-служба Кремля. В пресс-службе уточнили, что лидеры продолжили "обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию", и условились о предстоящих контактах.

"Президенты также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества", - добавили в Кремле.

В понедельник, 30 декабря, российский и белорусский лидеры также провели обстоятельный телефонный разговор, посвященный поставкам нефти и газа в республику. Лукашенко и Путин договорились, что правительства двух стран подготовят промежуточный вариант условий поставок в республику нефти и газа в том случае, если субъекты хозяйствования не смогут договориться о поставках до 1 января. Затем может быть принято конечное решение, которое могут утвердить президенты на встрече после рождественских праздников в середине января.

Москва и Минск согласовывают 31 дорожную карту по интеграции. На данный момент не согласованы дорожные карты по нефти, газу и налогам. 20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).