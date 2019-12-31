Эстонский Swedbank заявил, что обязан соблюдать санкции в отношении агентства Sputnik

ТАЛЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Эстонское представительство Swedbank заявило, что обязано соблюдать действующий в этой стране режим санкций. Об этом банк сообщил во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заблокировал ли он счета сотрудников эстонского бюро агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня").

"Как правило, мы обязаны применять и соблюдать санкции на рынках, где мы работаем", - заявила глава отдела по связям с общественностью эстонского представительства Swedbank Кристина Херодес.

"Swedbank не комментирует вопросы, связанные с клиентами, из-за банковской тайны", - добавила она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 26 декабря, что Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik. По мнению главы Совфеда, такие действия в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток на российско-эстонские отношения.

Совет Федерации в тот же день направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович письма, в которых призвал их повлиять на власти Эстонии с целью прекращения попыток ограничить работу агентства Sputnik.

Ситуация вокруг агентства Sputnik

Ситуация вокруг эстонского бюро агентства обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам агентства Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.