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Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде декабря снизилась до 6,01%

В первой декаде месяца она находилась на уровне 6,13%

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде декабря снизилась по сравнению со второй декадой и составила 6,01%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в первой декаде декабря ставка находилась на уровне 6,13%, а во второй декаде - на уровне 6,06%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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