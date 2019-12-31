Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде декабря снизилась до 6,01%

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде декабря снизилась по сравнению со второй декадой и составила 6,01%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в первой декаде декабря ставка находилась на уровне 6,13%, а во второй декаде - на уровне 6,06%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.