Песков назвал низкий рост ВВП главной неудачей года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Кремль рассматривает скромные темпы роста российской экономики как главную неудачу 2019 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если говорить о главной неудаче, то, наверное, то, что темпы роста пока остаются скромным, - сказал он. - Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста. Поэтому, здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы".

В декабре Центробанк опубликовал материалы, согласно которым регулятор ожидает замедления годовых темпов роста ВВП России в IV квартале 2019 года с последующим ускорением в I квартале 2020 года. Темпы роста российского ВВП должны вырасти до 1,5-2% в 2020 году и до 2-3% в 2022 году. Основной вклад в повышение темпов роста должна внести успешная реализация национальных проектов. По мнению регулятора, это поддержит внутренний спрос, в то время как внешние условия остаются фактором неопределенности прогноза.